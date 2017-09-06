Регина Тодоренко призналась в своей беременности

Экс-ведущая шоу "Орел и решка" призналась подписчикам, что ее уже можно поздравлять.

Поклонники телеведущей и певицы давно догадывались о беременности Регины, однако она никогда этого не комментировала. Теперь она наконец-то призналась общественности. Тодоренко подчеркнула, что давно готовилась к моменту материнства и полностью готова к этому. По ее словам, она уже практически девять месяцев находится в ожидании ребенка. На премии МУЗ-ТВ Регина лишний раз подтвердила свои слова. На девушке было надето светлое пышное платье в пол, которое подчеркнула ее уже большой округлившийся живот.

Напомним, что недавно журналистам удалось застать вместе Регину Тодоренко и экс-солиста группы "Smash" певца Влада Топалова. Журналист одного из изданий заметил пару в ресторане быстрого питания. Поклонники давно догадываются, что Влада Топалова и Регину связывают отношения, но до этих пор никто из них не комментировал такие слухи. Вот только теперь в социальных сетях обсуждают не только то, пара они или нет, а и гадают, ребенка ли Влада Регина носит под сердцем.