Мать-алкоголичка и толстая попа: Брук Шилдс откровенно рассказала о прошлом

Популярная актриса и модель Брук Шилдс начала свою карьеру ещё с раннего возраста. Однако уже тогда в её жизни было достаточно эпизодов, влияющих на психику.

В первую очередь, это касается матери знаменитости. Та много пила, в такие моменты говоря, что у дочери толстая попа. Брук Шилдс с 15 начала сниматься на обложках журналов в купальнике, но и тогда не забывала об этих словах. Все говорили, что она «атлетична», а для подиума «не подходит», что сильно ранило девушку, думавшую, что мать права в своих оскорблениях, как сообщает «Версия.Инфо».

В 32 Брук Шилдс связала свою жизнь с теннисистом Андре Агасси. Они прожили вместе только 2 года, но эти отношения были и нужны только для того, чтобы властная мать, которая тогда являлась ещё и её менеджером, больше не могла её контролировать.

Брук Шилдс отметила, что она хотела заботиться о родительнице, но страхи за неё сильно связывали. Комплексы удалось окончательно преодолеть уже позже, когда мужем актрисы стал сценарист Крис Хенчи, который много говорил о женственности и фигуре знаменитости.