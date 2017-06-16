Располневшая Анфиса Чехова показала декольте

На премии МУЗ-ТВ появилась и известная телеведущая Анфиса Чехова.

Своим образом она удивила поклонников. В целом, выглядела она достаточно хорошо. Красное платье в пол скрывало ее ноги, но декольте Анфиса все-таки продемонстрировала. Волосы Чеховой были собраны в простую аккуратную укладку, а яркий макияж подчеркивал ее глаза. Правда, многие зрители заметили, что если следить за снимками Чеховой в социальных сетях, то станет понятно, что звездная ведущая явно располнела.

Напомним, что недавно сын Анфисы Чеховой праздновал свой день рождения. По приезду с отдыха в Москву телеведущая решила порадовать сына, хотя подарок стал сюрпризом и для нее. По ее словам, когда они вернулись домой, то их ждали множество воздушных шариков. Внутри белых шаров находились перья, что особенно понравилось Анфисе. Их телеведущая захотела забрать в спальню, а вот ее сыну достались огромные динозавры, с которыми мальчик, как он заявил маме, устроит жестокую битву.