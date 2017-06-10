Ольга Бузова проехалась про красной дорожке на МУЗ-ТВ

Известная певица Ольга Бузова смогла выделиться на красной дорожке МУЗ-ТВ своим ярким появлением.

Ольга Бузова приятно удивила поклонников своим образом на МУЗ ТВ, о чем они уже стали писать в социальных сетях. Особенно впечатлило то, как она появилась в поле зрения публики: Ольга проехалась по красной дорожке МУЗ-ТВ верхом на лошади. Смотрелось это эффектно, учитывая нежного розового цвета вечернее платье, диадему и женственную укладку. Бузова не забывала помахать рукой своим фанатам в знак приветствия. В социальной сети образ Бузовой похвалили, однако были и те, кто ожидал ее фирменных вызывающих нарядов.

Напомним, что недавно состоялась прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Свой вопрос задала и Ольга Бузова. Она предложила, чтобы в университетах студенты могли получать образование блогеров. Вот только подписчики Ольги не поддержали такой инициативы. Люди отметили, что блогеров в последнее время стало слишком много и толку от них нет никакого. Многие решили подшутить и добавили, что к факультету блогеров стоило бы добавить факультет троллей и пранкеров.