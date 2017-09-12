Виктория Дайнеко поехала на премию "МУЗ-ТВ" в ночнушке

Эпатажный наряд с перьями Дайнеко заставил и посмеяться, и почувствовать гордость за певицу. В целом, девушка сделала правильный выбор.

Перед тем, как появиться на «Премии МУЗ-ТВ» Виктория Дайнеко выложила у себя в соцсети Instagram фото и сообщила, что уже в пути. На фотографии певица одета в чёрное платье, но видно лишь его верх на тонких бретельках и бюст. Поклонники в шутку или всерьёз стали строить догадки, почему Виктория едет на премию в ночнушке.

Фанаты оставляли комментарии о том, что певица, скорей всего, так и не успела отдохнуть, поэтому едет на «Премию МУЗ-ТВ» в ночной одежде. Естественно, чтобы хоть там ей удалось поспать. По такому случаю надо вспомнить мем, почему же Дайнеко одета в ночнушку: «Когда в 19:00 нужно быть на премии, а в 20:00 – тихий час». Девушке нужно всё успеть.

Комментаторы заявили, что Дайнеко создаёт модные тенденции своей ночнушкой, и скоро так на престижные премии будут одеваться все.