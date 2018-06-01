В Одессе попрощались с режиссером Кирой Муратовой

Родные и знакомые Киры Муратовой попрощались с ней.

Тело известного режиссера кремировали. Прах захоронили на Таировском кладбище в Одессе. На похоронах Киры Муратовой присутствовали только самые родные ей люди. Именно такой была ее последняя воля. Напомним, что Кира Муратова умерла, когда ей было полные 83 года, 6 июня в одесской больнице после того, как длительное время страдала от тяжелой болезни. Напомним, что в ее картинах снимались такие великие личности, как Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Анна Демидова и другие известные артисты.

К слову, недавно о смерти Муратовой высказался и Владимир Познер. Он не был лично с ней знаком, но полагает, что она была очень порядочным человеком, а известие о ее кончине он воспринял так, будто это его личная потеря. По мнению Познера. Кира Муратова всегда была недооцененной. Познер сказал, что Кира Муратова всегда была человеком высокого международного уровня.