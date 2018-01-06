Юлия Началова на МУЗ-ТВ ракрыла богатого возлюбленного

На премию МУЗ-ТВ певица Юлия Началова пришла в сопровождении своего возлюбленного, о котором не говорила ранее.

По словам певицы, свадьба будет совсем скоро и она надеется, что это серьезные отношения. Выяснилось, что ее избраннику Вячеславу 38 лет. Он рассказал, что имеет очень хороший доход. Также мужчина рассказал о своей деятельности: он занимается защитой прав человека. Юлия поделилась с журналистами тем, что свою дочь с Вячеславом она уже познакомила. Однако сама девочка на премии так и не появилась: по словам Началовой, ее дочь вместе со своей бабушкой отправилась на отдых.

Напомним, что Юлия Началова была замужем дважды. Первый ее супруг - известный певец Дминтрий Ланский. В 2006 года Юлия стала женой российского футболиста Евгения Алдонина, с которым у нее есть совместная дочь Вера (родилась в 2006 году). Интересно, что после развода Юлия не меняла фамилию. В 2011 году стало известно, что Началова встречается с хоккеистом Александром Фроловым. Однако в 2016 году пара заявила о своем разрыве.