Ким Кардашян необычно поздравила мужа с днём рождения

Ким рассказала своим поклонникам, как гордится Канье Уэстом, и призналась, что это был «дикий год» для них обоих.

Звезда реалити-шоу опубликовала милое фото мужа с их дочерью Чикаго на борту личного самолёта с подписью: «Жизнь прекрасна». Девушка написала, что гордится новым альбомом мужа и исполнению его мечты. «Ты вдохновляешь меня на то, чтобы сделать невозможное возможным. Люблю тебя», - пишет Ким.

Крис Дженнер, свекровь репера, также похвалила своего зятя за то, что он был вдохновением для неё: «Спасибо… за то, что ты самый прекрасный отец, друг, муж и сын. Я так счастлива, что ты в моей жизни».

Ким также встала на защиту мужа после скандального интервью о рабстве чернокожих. «Вы 400 лет были в рабстве и ничего не сделали? Звучит так, словно это ваш выбор», - заявил репер изданию TMZ. «Он свободный мыслитель, разве это запрещено в Америке? Если некоторые из его идей отличаются это ваших, это не значит, что он психически больной», - написала девушка.