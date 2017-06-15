Фигуристая модель Деми Роуз снялась в фотосессии для рекламы купальника

Девушка уверенно позирует и рекламирует продукцию на себе. Поклонники всегда заинтересованы в активной деятельности модели.

23-летняя Деми Роуз показала, как шикарно смотрится она в своей линейке купальников. Фанаты всегда отмечают её фигуру с привлекательными округлостями. Деми Роуз, исходя из своих физических данных, сделала правильное решение, начав выпускать купальную и пляжную одежду. На недавней фотосессии модель продемонстрировала бежевый слитный купальник, а сверху надела длинную прозрачную накидку. Для того, чтобы показать достоинства своих форм и купальника, Деми Роуз профессионально работала на камеру.

Модели приходится строго следить за своей фигурой, так как девушка склонна к полноте. Но она всегда радует поклонников, периодически выкладывая фото в социальной сети Instagram, демонстрируя свою отличную форму.