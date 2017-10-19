Ксения Собчак сказала, что думает о вокале Бузовой

Ксения Собчак не так давно заявила, что согласилась спеть вместе с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой и королем ремейком Филиппом Киркоровым.

Филипп Киркоров поделился в социальной сети видео с репетиций, по которому становится ясно, что он планирует показать клип "Цвет настроения синий" прямо на сцене в виде выступления. На одном из кадров видно, как он поджигает наряд Ксении Собчак. Собчак, в свою очередь, подчеркивала, что очень волнуется перед выходом на сцену. Однако она дала понять прессе, что ее ссор с Ольгой Бузовой не увидит никто.

По словам Ксении, она очень рада за успех Ольги Бузовой. Экс-кандидат в президенты России сказала, что Ольга очень долго работала и ждала этого успеха. Также Собчак не забыла сказать о том, что Ольга поет точно лучше, чем она сама.

Напомним, что недавно скандальная блогер Лена Миро заявила, что развод Шнуровых - провокация Ксении Собчак. По мнению Миро, Ксения распространила информацию о разводе звездной четы для того, чтобы помочь Сергею Шнурову вернуть былую популярность. Не забыла Лена Миро и о супруге Шнурова Матильде: ей она посоветовала сходить к Малахову, чтобы создать еще большую шумиху вокруг своей персоны.