"Все мы там будем": Пореченков пожелал Ляху отправиться в лучший мир

Российский актер вот уже второй день подряд дает комментарии по поводу смерти своих коллег по ремеслу. Днем ранее он выражал соболезнования родным режиссера Киры Муратовой, а теперь ещё и звезде фильма "Любовь и голуби".

Михаил Пореченков подчеркнул свою православную веру и пожелал покойному Игорю Ляху отправиться в лучший мир. Он посетовал, что из жизни уходят самые достойные представители профессии. Он грустно добавил: "Все мы там будем".

Актер вспомнил, как снимался вместе с Игорем Ляхом в фантастической комедии "Тариф Новогодний" почти десяток лет назад. Как помнит Михаил Пореченков, съёмки проходили "замечательно". Он охарактеризовал покойного, как прекрасного человека и профессионального артиста.

8 июня Игорь Лях умер рано утром во сне. Звезда кино и театра не успел дожить до своего 56-го Дня рождения. Как писала "Версия" со слов знакомых усопшего, причиной смерти могли стать инфаркт или инсульт. Накануне трагического известия вполне здоровый Игорь Лях приходил на работу в Высшее театральное училище имени Меньшикова.