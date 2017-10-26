Вадим Казаченко ударил экс-супругу на людях

Скандал Вадима Казаченко и его бывшей жены продолжает набирать обороты. Теперь пара устроила конфликт уже в суде.

Общественность давно обсуждает то, что во время беременности бывшей супруги певец ушел к своей бывшей возлюбленной. К слову, расставание не выдалось легким: Вадим Казаченко стал требовать после развода миллион рублей, который потратил на экс-жену. Однако суд отказал Казаченко в его требовании. После этого стало известно, что бывшая жена артиста подала жалобу на то, что во время судебного заседания он применил по отношению к ней физическую силу. К слову, люди, которые были в суде, отводили певца от женщины, когда он пытался набросится на нее. В интернете распространилось видео, где Вадим вцепился ей в волосы.

В эфире передачи Андрея Малахова Казаченко подчеркнул, что не применял силу, а только взял женщину за шею, когда она пыталась снять его на свой смартфон. По его словам, она сама спровоцировала его тем, что привела с собой людей с камерами. В эфире, стоит отметить, Казаченко снова стал учасником скандала. Андрею Ковалеву, который встал на сторону женщины, исполнитель плюнул в лицо.

Напомним, Вадим Казаченко в 2011 году стал "Народным артистом России". Вот только недавно он заявил, что из-за скандала с его экс-супругой, многие люди перестают покупать билеты на его концерты.