36-летняя Бритни Спирс показала все прелести своей фигуры

Звезда американского шоу-бизнеса показала пример, как нужно ухаживать за своим телом и проводить свободное время.

Популярная певица решила отдохнуть пляже Майами со своими детьми и тут же попала в объективы папарацци. Бритни Спирс с комфортом устроилась, но решила заняться и активным отдыхом, надела маску и села в водные лыжи. Под спасательным жилетом не заметно фигуры певицы, но 36-летняя Бритни после продемонстрировала своё тело выходя из воды. А в своём аккаунте в Instagram поделилась фотографией с сыном, подписав, что рада провести время в любимом месте.





Голубой купальник, открывающий её подтянутое тело, чокер и шляпка – образ популярной певицы на отдыхе. Спирс показала, что не стыдится своего тела и может свободно отдыхать там, где хочет и когда захочет. Бритни купалась и загорала, не обращая внимания на любопытные взгляды и объективы фотокамер.