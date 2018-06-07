Лазарев разозлил Instagram обращением в образе транса

Российский поп-исполнитель в очередной раз подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз он опубликовал в социальной сети ролик где пытался имитировать женщину - артистку Веру Холодную.

Сергей Лазарев выложил на странице в Instagram обращение к поклонникам с приглашением на очередной концерт в городе Тула. По его словам, выступление прошло в местном Доме культуры. Чтобы придать видео экстравагантного окраса, певец выставил себе черно-белый фильтр, а также ярко-алые виртуальные губы и шляпку с вуалью.

Многие пользователи не оценили творческие потуги Сергея Лазарева. Они пишут, что исполнитель предстал в образе некого "транса" и "существа непонятного пола". Таким поступком Сергей Лазарев разозлил хейтеров и вызвал волну критики. Отдельные недоброжелатели предположили, что именно из-за подобных наклонностей у певца до сих пор нет детей.

Впрочем, фанаты более широких взглядов лишь похвалили Сергея Лазарева за выдумку, неожиданный образ Веры Холодной и отличную актерскую игру. Некоторые от души посмеялись и по-доброму сравнили автора с Веркой Сердючкой по мастерству перевоплощения в женщину.



