Дэвид и Виктория Бэкхэм опровергли слухи о своём разводе

В западной прессе появилась информация, что бывший футболист Дэвид Бекхэм и дизайнер одежды Виктория Бекхэм разводятся после 18 лет совместной жизни, но звёздная пара назвала эти слухи чушью.

Множество пользователей Twitter и Facebook в один голос кричали, что звёздное семейство Бекхэмов повторяет судьбу пары Анжелины Джоли и Бреда Питта, которые развелись в прошлом году, прожив 11 лет в браке и имея шестерых детей.

Вероятнее всего, слухи пошли после того, как букмекеры выпустили заявление, что приостанавливают ставки на пару, подталкивая людей ещё сильнее сомневаться в звёздном браке.

Виктория поспешила остановить поток сплетен и выставила фото с мужем в Instagram и подписала, что любит его и скучает. В интервью одному из журналов девушка сказала, что никаких поводов для подобных мыслей пара не давала и что это просто нелепая трата времени. Дэвид заявил, что все эти сплетни – нонсенс.



