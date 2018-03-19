"Смерть" Ольги Бузовой на премии "МУЗ ТВ" удивила зрителей

Филипп Киркоров в Сети начал делиться с поклонниками забавными моментами с премии «МУЗ-ТВ». Одним из таких стала «смерть» Ольги Бузовой.

Киркоров показал ролик, где певицу, аккуратно пронеся через сцену, медленно «посадили на кол», как сообщает «Версия.Инфо». Руководил этим процессом сам поп-король, который даже пару раз провернул Бузову на данном орудии, а потом ухватился за верхушку. Всё это совершалось под аккомпанемент «Цвет настроения синий».

Большинство подписчиков Киркорова такой трюк порадовал. Среди поклонников Киркорова оказалось немало хейтеров Бузовой, поэтому в адрес поп-короля написали много благодарностей. Некоторые интернет-пользователи подчеркнули, однако, что трюк получился не таким зрелищным, как недавнее «сожжение» Ксении Собчак, но в целом процесс удивил зрителей.