Маркл в опале?: Елизавета II убрала со стола снимок Гарри и его супруги

Совместная фотография герцогов Сассекских и недели не продержался в кабинете королевы внутри Букингемского дворца. Это заметили журналисты издания Daily Mail.

В конце мая на одном из кадров зала для аудиенций Елизаветы II британские СМИ заметили совметный снимок принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Его в декабре сделал фотограф Алекси Любомирски по случаю помолвки молодоженов. Теперь же место супругов заняла фотография, на которой изображены принцы-внуки Гарри и Уильям.

Daily Mail отмечает, что королева самостоятельно переставляет рамки с фотографиями в своем кабинете. Согласно предположениям, таким образом Елизавета II тонко намекает на перемены в статусе родственников. По мнению журналистов, Меган Маркл может находиться в опале у главы королевского семейства. Потому она и убрала её фото.

Такая теория зародилась ещё в марте. Когда Елизавета II озвучила своё согласие на брак Маркл и своего внука Гарри, то назвала имя невесты без лишнего энтузиазма. А вот при аналогичной процедуре с Кейт Миддлтон, супругой принца Уильяма, королева назвала её "верной и горячо любимой".