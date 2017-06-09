"Стиль года": Бузова поразила Киркорова длинным платьем без белья

Поп-король увидел певицу на церемонии награждения Fashion People Awards. При встрече он радостно бросился целовать и обнимать свою любимую подругу.

В этом году Ольга Бузова удостоилась награды "Стиль года-2018". Она в очередной раз решила поразить светскую публику неординарным нарядом. На фотографиях с мероприятия можно заметить, что Бузова нарядилась в длинное платье, которое отчетливо демонстрирует отсутствие нижнего белья. Дело в широкой полосе прозрачной ткани по бокам. В просвет видно лишь голое тело - никакого бюстгальтера или даже стрингов.

Столь откровенный наряд поразил даже Филиппа Киркорова. Увидев Ольгу Бузову, он не смог сдержать эмоций от эффектного платья и одарил знаменитость поцелуями.

Сама Ольга бузова рассказала журналистам об особенностях своего стиля. Она подчеркнула, что обычно не надевает длинные платья в пол. Однако на Fashion People Awards решила показать - может выглядеть сексуально и подчеркивать свою грудь даже в таких нарядах. Артистка похвасталась: образ для каждого публичного мероприятия выбирает сама.







