Ирина Дубцова шокировала поклонников латексным нарядом

Певица Ирина Дубцова показала в своём Instagram фото в вызывающем красном латексном плаще, в котором появится на ковровой дорожке главного музыкального события лета «Премии МУЗ ТВ 2018».

Фанаты засыпали финалистку «Фабрики звёзд» комплиментами про фигуру и вспомнили её бывшего мужа, Романа Черницына. Поклонники уверены, что музыкант пожалел о разводе, увидев это фото. Напомним, что у пары остался 12-летний сын Артём

Комментаторы назвали Ирину роковой девушкой в красном и уверены на все 100%, что на красной дорожке будет жарко.

Дубцова в свои 36 лет все ещё в отличной форме и может дать фору молоденьким девушкам. Ирина намекнула, что в этом образе будет сегодня на Премии «МУЗ ТВ» и призвала всех держать зонты.

Певица с недавних пор начала подписывать каждое фото хештегом #ХочуМогуДелаю, намекая нам, что позиционирует себя как сильную и независимую женщину.