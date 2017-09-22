"Неудачный маркетинг": Шумакова опубликовала фото с коляской, а после заявила, что не хочет детей

Актрису многие запомнили после съемок в роли заботливой молодой мамы по имени Наташа в многосерийном фильме "Сладкая жизнь". Тем не менее, в реальной жизни она заявила об иных предпочтениях.

Известная российская 29-летняя актриса Мария Шумакова опубликовала фото с коляской, а после заявила, что не хочет детей. Эти поступки с ее стороны поклонники назвали "неудачным маркетингом", а также раскритиковали ее желание стать родительницей в уже не молодом возрасте.

Несколько дней назад Шумакова опубликовала в своем официальном профиле Instagram занятное фото, которое после много обсуждали. На нем она предстала стоящей с современной детской коляской. В комментариях она поинтересовалась, идет ли ей, и оставила ссылку на интернет-магазин, а спустя несколько дней рассказала, почему не хочет детей.

По мнению актрисы, дети - не обуза, однако большая ответственность. Она считает себя пока что неготовой к такой ответственности и хочет уделять больше времени себе и путешествиям. Также она отметила, что не боится остаться без потомства, так как на сегодняшний день достаточно хорошо развита медицина, и при желании и необходимости можно воспользоваться суррогатным материнством, ЭКО и так далее.