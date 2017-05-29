Певица Слава начала выпивать сразу после фотосессии на ковровой дорожке

Слава посетила ежегодную премию Fashion People Awards вместе со своей дочерью Александрой. Однако сразу же после фотосессии на ковровой дорожке певица достала фляжку с алкоголем и начала выпивать у всех на глазах.

Всем известно, что у знаменитостей довольно трудная работа и многим из них хочется расслабиться после тяжелого дня с помощью спиртосодержащих напитков. Певица Слава не смогла дотерпеть до дома и достала свою фляжку на глазах общественности. Видимо, дочери звездной мамы стало немного стыдно, ибо она начала слегка толкать Славу в бок.

Между тем, артистка дала небольшое интервью и рассказала о ближайших планах. Слава хочет выбраться на отдых со своей дочкой в Грецию, где планирует поселиться в отеле с видом на горы, чтобы уютно проводить время за книгами.

Александра же призналась в том, что в детстве завидовала своей знаменитой маме, поскольку фотографы в основном уделяли внимание ей. Однако сейчас девушка понимает, что Слава добилась всего этого своим непосильным трудом, поэтому Александра решила не отставать и сейчас учится в Театральный институт имени Щепкина.