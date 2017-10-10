Бузова предлагает учебным заведениям выпускать блогеров, троллей и пранкеров

Впервые на прямой линии с президентом вопросы звучали от имени блогеров. Они хотели узнать мнение Путина о запретах соцсетей, криптовалюту и о перспективах развития такого явления, как блогер. Ольга Бузова поинтересовалась у подписчиков: не пора ли блогерству придать статус профессии.

Бузова начала фантазировать на тему возможного преподавания блогерской науки в университетах. Например, могут появиться факультеты, где обучают блогеров. Аудитория интернета огромна и приглашение звезд на встречу с президентом – не спроста, уверена Бузова. Подписчики живо возразили, что блогеров и так слишком много, пользы от них никакой, накрутили подписчиков, идите лучше работать на заводы. Самые юридически и экономически подкованные уверили: если блогер станет профессией, то придётся платить налоги.

Добрую инициативу звезды Instagram поклонники массово не поддержали, задушив в зародыше. Хотя были попытки развить тему. Например, вслед за факультетом блогеров в ВУЗах, ввести колледжи троллей и курсы пранкеров.