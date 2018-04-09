"Спустили всё!": Гоген Солнцев оставил в казино состояние богатой жены

В апреле 37-летний актер прославился, женившись на 63-летней избраннице. На своей странице Instagram он рассказал о внезапном финансовом конфликте в семье.

Гоген Солнцев пишет, что они вместе с богатой супругой Екатериной Терешкович "спустили всё!" на азартные игры. Неизвестно, какую именно часть состояния богатой жены режиссер имеет ввиду. Однако Солнцев отметил, что Екатерина огорчилась из-за потери своих денег.

Подписчики восприняли событие весьма весело. Они уверены, что проигрыш не отразится на благосостоянии пары. Некоторые в очередной раз пошутили относительно возрастной разницы супругов. Нашлись также пользователи, которые обратили внимание на занятную манеру общения Гогена и его жены. Они призвали автора почаще выкладывать видео из своей жизни на радость аудитории.