Не так давно певица выпустила свежую композицию под названием "Чемпион", с которой и решила выступить перед присутствующими на вручении модной премии Fashion People Awards 2018.

Известная исполнительница Ольга Бузова спела без фонограммы и опозорилась на премии FPA-2018. Многие уже слышали о том, что в репертуаре у знаменитости появилась новая песня "Чемпион". Как отметили пользователи сети, в большинстве своем ее нужно не петь, а читать словно рэп. Тем не менее, даже с этой задачей не смогла справиться певица.

Поклонники были весьма разочарованы ею, когда она не могла вовремя выкрикивать слова и мешала даже собственной фонограмме. После такого ее выступления они вспомнили слова ее дублера Галины Крыловой, которая после съемок в нем назвала произошедшее "вопиющим дерьмищем". Тогда она была поражена тем, как люди, у которых, по ее мнению, нет ни внешних, ни вокальных, ни физических данных "не стесняются лезть на сцену" и показывать себя, вероятно, подразумевая саму Ольгу Бузову.