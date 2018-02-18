Онкобольной Эд Мацаберидзе резко раскритиковал народных целителей на химиотерапии

Актер из сериала "Сладкая жизнь" продолжает постить в Instagram отчеты о своей борьбе с раком. Очередной, десятый выпуск, он посвятил осуждению нетрадиционной медицины.

Эд Мацаберидзе около месяца назад объявил на своей странице, что врачи диагностировали у него лимфому. Чтобы легче справляться с переживаниями, он регулярно публикует ироничные обращения к подписчикам. Так 7 июня он напугал аудиторию фотографией с капельницей "Валерчиком" во время прохождения химиотерапии. Помимо жуткого вида актера с маской на лице, читателей поразило грубые манеры общения этого самого "Валерчика".

Теперь же онкобольной автор поднял тему народных целителей. Он призвал комментаторов не предлагать ему услуги каких-либо "шаманов". По словам Эда Мацеберидзе, он в целительство не верит и не прибегнет к нему, каким бы тяжелым не стало его состояние. Комик резко раскритиковал всех тех, кто берется вылечить любой рак без химиотерапии за очень быстрый срок. Эд Мацаберидзе посоветовал читателям верить в науку, а не шарлатанов.