"Секс богиня": Настя Каменских в откровенном наряде раздразнила своих поклонников

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала пред фанатами в просвечивающемся платье в крупную сетку.

Известная певица Настя Каменских в откровенном наряде раздразнила своих поклонников. Накануне она опубликовала в своем официальном профиле социальной сети Instagram свежий снимок, на котором предстала в не совсем привычном для себя виде. Певица распустила пышные волосы и придерживает их сзади головы обеими руками, открывая поклонникам свое новое платье. Правда, больше оно похоже на обычное боди светлых тонов, поверх которого пустили сетку.

Поклонники Насти Каменских оставили множество лестных комментариев относительно нового фото. "Секс богиня", "Слишком горячая", "Страшно красивая!!!", "Украинская Бейонсе". Тем не менее, нашлись и те, кто осудил певицу за слишком откровенный образ, упрекнув, что ей "уже не 18". Другие же недовольно спрашивали, затем ли она пыталась похудеть, чтобы после делать нескромные фотографии.