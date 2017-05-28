Экстрасенс Александр Шепс влюбился в комедиантку

Победитель 14 сезона "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс влюбился в эфире канала ТНТ.

В честь Чемпионата мира по футболу на телеканале ТНТ решили устроить целые битвы: звезды стали соревноваться друг с другом в футбольной компьютерной игре. Соперником экстрасенса Александра Шепса стала участница юмористического канала на ТНТ Ариана Лолаева. Шепс был очарован и не стесняясь камер откровенно с ней флиртовал. Даже подшутил, что на первое свидание они сходят на кладбище. После игры он преподнес ей в подарок камень гранат, вот только не стал говорить, что значит такой подарок. После интриги он предложил комедиантке продолжить общение уже без камер.

Александр Шепс рассказал, что Ариана очаровала его не только своей красотой, но и красноречием. Он подчеркнул, что в своей победе в футбольном матче он был уверен с самого начала и отметил, что надеется на то, что это его первая победа в тандеме с Лолаевой.

Напомним, что популярным Александр Шепс стал после того, как стал победителем 14 сезона "Битвы экстрасенсов". Поклонники, которым удалось с ним пообщаться, подтверждали, что Шепс действительно может общаться с мертвыми и узнавать все детали жизни человека после одного только прикосновения. Теперь экстрасенс продолжает свое дело. Он публикует свои книги на тему сверхъестественного и ведет проводит и семинары.