Пятигорск едва не убил Жанну Бадоеву во время полета на параплане

Первая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" снова вернулась на проект в новом сезоне. Оказалось, путешествовать по России не менее опасно, чем за границей.

Во время съёмок в Пятигорске Жанна Бадоева прокатилась на параплане вместе с инструктором. Этот полет на горами едва не убил телеведущую. О своём последнем экстремальном опыте она рассказала изданию StarHit.

Жанна Бадоева рассказала, что обычно сильно боится подобных развлечений и отказывается от них. "Хочется ещё пожить," - пошутила она. Однако в Пятигорске инструктор психологически успокоила ведущую и уговорила полететь вместе. Страх накатил, едва к ним прикрепили парашют. Оказалось, нужно было быстро бежать для разгона, чтобы набрать скорость и не опуститься.

По словам Бадоевой, параплан сначала поднял их в воздух, а перед самым обрывом начал падать вместе с пассажирами. Жанна в ужасе закричала и уже готовилась к смерти, когда порыв ветра подхватил парашют и понес вперед. Спустя некоторое время, звезде удалось получить некоторое удовольствие от полета. Однако после приземления она зареклась больше не участвовать в опасных увлечениях.

К счастью для Жанны Бадоевой, после параплана она смогла понежиться в эксклюзивной мраморной ванне. Её доставили в Пятигорск из Италии для императора Николая II. Местные утверждают, что монарх не успел ощутить на себе приятный эффект процедуры.