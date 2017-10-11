Сестра Кейт Миддлтон рассказала о беременности

Пиппа Миддлтон, младшая сестра супруги принца Уильяма, рассказала публично о своей беременности. Выяснилось, что девушка уже на втором триместре.

Пиппа поделилась тем, что она не страдала от токсикоза, как ее старшая сестра. Напротив, Пиппа не испытывала типичных проблем во время первых периодов беременности. По словам Миддлтон, как только она узнала о том, что ждет ребенка, то она уже понимала, что следует проявить особое внимание к своему здоровью и расписанию. Однако, по ее словам, пока что этого не нужно и она чувствует себя прекрасно.

О беременности сестры первой узнала Кейт Миддлтон. К слову, Пиппа Миддлтон вступила в брак с Джеймсом Мэттьюзом весной прошлого года. С тех пор начали появляться слухи о беременности Пиппы, но подтвердила она это только недавно.

Напомним, что старшая сестра Пиппы Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году. Уже в 2012 на свет появился их первенец - Джордж. Спустя два года мир узнал, что Кейт снова беременна. В этот раз она подарила супругу дочь. Назвали они ее в честь бабушки и прабабушки - Шарлотта Елизавета Диана. Недавно Кейт снова стала мамой: в конце апреля этого года на свет появился третий ребенок королевской четы - мальчик Луи, который стал пятым в очереди на трон.