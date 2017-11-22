Дочь Хворостовского показала трогательное фото новорожденной дочери

Ребенок появился на свет неделю назад, однако рассказать об этом событии новоиспеченные родители Мария Хворостовская и Фелипе Маркс решились только сегодня.

Дочь известного на весь мир российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария показала трогательное фото новорожденной дочери. Снимок появился в ее официальном профиле на просторах фотохостинга Instagram, где она зарегистрирована под ником @mariahvo.

По всей видимости, радостные родители Мария Хворостовская и Фелипе Маркс уже устроили для своей малышки первую фотосессию. Крохотная, она предстала на фото в красном платье и теплых тапочках в виде белых кроликов.

Стоит отметить, что Хворостовский лишь немного не дожил до появления внучки. Он умер в ноябре 2017 года. Тем не менее, в комментариях поклонники заверили его дочь в том, что он был бы несказанно счастлив пополнению в своей семье.