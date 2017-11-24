"Больше не увидите": Кристиана Асмус с дырой в груди заявила об уходе из "жуткого" шоу Asmodeus

Знаменитость рассказала о своём "непростом решении" на своей странице в Instagram. Судя по фото, актриса буквально оставляет на проекте собственное сердце.

Кристина Асмус опубликовала фотографию в белом платье, залитом кровью у груди. Дыра незатейливо намекает, что актриса вырезала своё сердце ради очередной рекламы "жуткого" шоу Asmodeus. Впрочем, этот орган стал последним, чем она пожертвует ради проекта.

В описании звезда "Интернов" заявила об уходе: "вы меня больше не увидите" в последующих выпусках. Она делает это с тяжелыми эмоциями, ведь вместе с командой создавала концепцию с нуля. Кристина Асмус отметила полученный во время подготовки опыт. Она также обратилась к dreamteam проекта: пообещала мысленно поддерживать их в каждом эфире и передала все свои "донаты".

Поклонники актрисы только порадовались за неё и поддержали решение об уходе виртуальными аплодисментами. Они раскритиковали "жуткий" формат Asmodeus. Некоторые предположили, что уйти Кристину Асмус заставил супруг Гарик Харламов или новая беременность.

Судя по рекламе, Asmodeus является весьма провокационным реалити-шоу от студии Black Russian, которая ранее выпускала одноименный проект. По сюжету одного из роликов Кристина Асмус обдала участника "золотым дождем" из конфетти. Создатели анонсировали участие множества звезд, а зрителям "трахнуть свой страх" за 699 рублей.







