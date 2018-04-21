"Голое" платье Бузовой заставило восхищаться даже хейтеров

В элегантном черном платье с просвечивающимися полосами по бокам певица пришла на награждение престижным кубком FPA, чем после похвасталась на своей официальной странице в Instagram.

"Голое" платье известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой заставило восхищаться даже хейтеров. Судить об этом можно исходя из комментариев под соответствующей фотографией на ее личной странице фотохостинга. Для того, чтобы появиться на награждении от FPA, знаменитость выбрала платье практически классического кроя, однако загадки ему придавала просвечивающаяся полоса из сеточки, а также удлиненный шлейф.

Певицу удостоили звания "Стиль года". В своем профиле она отметила, что ей безумно приятно получить такой кубок. Поклонники же просто осыпали ее фотографии, на которых она предстала в данном образе, называя ее милой и прекрасной. Стоит отметить, что даже хейтеры поумерили свой пыл. Вероятно, платье Бузовой заставило восхищаться даже их.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о том, как дублер Ольги Бузовой из клипа на песню "Чемпион" взяла гонорар, а после назвала ролик "вопиющим дерьмищем".