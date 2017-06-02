"Не звезда": Елена Беркова "засветила" соски на "Кинотавре"

Звезда отечественной порно-индустрии поразила гостей кинофестиваля весьма откровенным нарядом, больше похожим на нижнее бельё. Она показалась на красной дорожке в Сочи 7 июня.

Елена Беркова продефилировала на "Кинотавре" вместе со своим супругом Андреем Стояновым. Благодаря полупрозрачной ткани белого ромпера, порноактриса "засветила" свои соски перед широкой публикой. Образ развратницы подчеркнула также малая длина подола, завлекающие кружева и подвязка на левом бедре. Супружеская пара, не стесняясь, целовалась на камеру. На одном из кадров Андрей Стоянов бесцеремонно щупал свою избранницу за грудь.

Пользователи Instagram, следящие за событиями "Кинотавра", остались недовольны самим фактом появления актрисы взрослого кино на столь значимом мероприятии. Они считают, дескать, Елена Беркова невыгодно выделяется среди других знаменитостей, посетивших фестиваль. Один из комментаторов отметил, что актриса: "Порно, но далеко не звезда".

Многие обратили внимание и на вызывающую одежду Елены Берковой. Её облачение называли дешевым, пошлым и сельским. Недовольство вызвала и демонстрация сосков, прикрытых лишь формально.



