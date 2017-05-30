Нелли Ермолаева отдала 4-месячного сына на курсы по нырянию

Экс-участница «Дома-2» пожаловалась, что ее маленький сын не любит воду. Чтобы побороть боязнь она записала 4-месячного Мирона на курсы по грудному плаванью.

На своей странице в Instagram Нелли Ермолаева опубликовала сообщение о том, что скоро к ней придёт специалист по плаванью для младенцев. Девушка решила отдать сына на курсы по нырянию, считая, что это положительно скажется на его здоровье и избавит от страха перед купанием. Также знаменитость поделилась опытом подруги, чья дочь из воды не вылезает.

Подписчики напомнили Ермолаевой, что есть и другие способы перебороть страх. Если его вызвали негативные воспоминания, то надо дать их забыть, а уже потом купать. Несмотря на то, что мамы подтвердили полезные свойства грудного плаванья, многие признались, что родителям на это лучше не смотреть. Однако некоторые поделились и негативным опытом, когда младенцы заболевали из-за хлорки и грибков в бассейне.