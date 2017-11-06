Безносая Мария Погребняк напомнила поклонникам Волан-де-Морта

О том, что знаменитости зачастую прибегают к различным ухищрениям ради улучшения внешнего вида, поклонники судачат уже давно. На сей раз, на недавно опубликованном фото, они не смогли найти нос Марии Погребняк.

Почему именно нос для Марии стал предметом постоянного внимания никто понять не может. Видимо, сама Погребняк имеет какие-то претензии к этой важной части своего лица. С помощью искусного макияжа, хитрого освещения и фокусов фотошопа, нос Марии на большинстве новых фотографий едва различим. Хотя, ранее его признаки все-таки прощупывались и были видны невооруженным глазом.

Увидев новую фотографию Марии, подписчики отдали должное прекрасной работе графического редактора, который сделал неестественно белыми и ровными зубы знаменитости. При этом они отметили, что нос Погребняк стал еще менее заметен. Фанаты звезды Instagram давно ей говорили, что она похожа на Волана-де-Морта – персонажа из эпопеи про Гарри Поттера. Теперь впору вспоминать гоголевскую историю про нос майора Ковалева.