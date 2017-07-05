«Сколько вам заплатили?»: Галкин рассказал, почему поддерживает Собянина

Публикация Максима Галкина в поддержку Собянина на выборах вызвала множество вопросов у подписчиков, которые уверены, что действующий мэр купил такую рекламу. Однако Галкин отрицает наличие проплаченной рекламы и уверяет, что Собянин изменил Москву к лучшему.

С тех пор, как Сергей Собянин объявил о решении участвовать в выборах, звезды развернули в Instagram движение в его поддержку. Так, Максим Галкин поддержал движение «За Собянина» две недели назад, когда рассказал, что считает его хорошим мэром, несмотря на моду видеть в политиках только плохое. Многие подписчики были уверены, что такая похвала была ненастоящей, и ее купил сам Собянин, поэтому под публикацией спрашивали: «Сколько вам заплатили?». Однако Максим Галкин отрицает подобные обвинения. По его словам, у него достаточно денег, чтобы не засорять ленту в Instagram рекламой.

Юморист уверяет, что звезды решили начать общественное движения «За Собянина» только потому, что он пользуется уважением большинства. Изменения, которые он провел, стали заметны весной, когда люди вышли на улицу. То, что где-то что-то было не сделано – это не показатель. Главное – это вектор правильного развития, как считает Галкин.