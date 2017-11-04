«Помни о смерти»: Александр Васильев рассказал секрет молодости

Ведущий передачи «Модный приговор» после многих лет, проведенных во Франции, узнал главный секрет молодости. Как утверждает Васильев, от него бегут все русские, но французы живут до 97 лет.

Александр Васильев уверен, что девиз «Мементо мори — помни о смерти» должен стать главным для человека, который хочет как можно дольше оставаться молодым. По словам ведущего, русские не любят думать о смерти, считая, что вся жизнь впереди. Но это не так, ведь скоро каждый будет оглядываться назад и вспоминать, что же было сделано за жизнь. Ведущий акцентирует, что только тот, кто ценит каждую минуту, может с точностью сказать, как прошла его жизнь.

В приме Васильев приводит парижанку Ксению Триполитову, которой 97 лет. Она водит автомобиль, катается на велосипеде, ест мясо с кровью, запивает пивом и красным вином. Как утверждает сама француженка, жизнь ей продлевает желание жить. Так, на предложение слетать в США, она ответила: «Поеду, мне собираться недолго».