Меган Маркл устала от королевских забот и мечтает вернуться к съёмкам в США

В мае американская актриса стала супругой британского принца Гарри и частью монаршей семьи. Знакомые рассказал журналистам RadarOnline, как ей живется в новом статусе.

По словам инсайдеров, Меган Маркл всего за месяц устала от различных королевских забот. Ведь новые родственники во главе с королевой Елизаветой II заставляют её обучаться этикету, церемониалу и манерам, необходимым при дворе. Как писала "Версия" королева приставила к невестке специального человека, который должен за короткий срок передать ей все знания и навыки.

Тем временем Меган Маркл скучает по жизни в Лос-Анджелесе и мечтает вернуться к съёмкам в США. Тоску также нагоняет разлука с родными и друзьями. Однако герцогине Сассекской по статусу не положено сниматься в кино и даже вести страницы в социальных сетях. Поэтому Меган Маркл усиленно ударилась в йогу.