Участницу проекта «Дом-2» Викторию Романец раскритиковали за неблагоразумие

Участницу проекта «Дом-2» раскритиковали за советы поклонникам, которые к ней прислушиваются. Девушка по словам подписчиков переоценила финансовые возможности «простых смертных».

Виктория Романец помогает своей маме, которая находится в Донецке, уехать на постоянное место жительства в Турцию: «Решено! Мама будет жить теперь в Турции». Поскольку девушка сама уже не раз бывала там, она решила поделиться советом со своей аудиторией, как лучше устроиться в Турции. Однако её ждала возмущённая реакция пользователей социальной сети.

Подписчики обрушились с критикой на Викторию, недоумевая, как можно быть настолько далёкой от понимания состояния экономики России. Девушка утверждала, что отдых на Турции не такой дорогой, как в других странах. Пользователи интернета в ответ дают совет Виктории быть более благоразумной и приземлённой.