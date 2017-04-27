Или в Иерусалиме, или нигде: Израиль поссорился с организаторами "Евровидения"

Сегодня стало известно о конфликте между правительством Израиля и организаторами песенного конкурса «Евровидение». Известно, что изначально мероприятие планировалось провести в Тель-Авиве, но власти государства приняли решение поменять дислокацию на Иерусалим.

Поэтому реакция Европейского вещательного союза была мгновенной – представители заявили, что настоятельно рекомендуют руководству страны взвесить все «за» и «против» в связи с политическими и религиозными конфликтами на территории города. Однако, израильская сторона не приняла во внимание слова организаторов и заявили, что будут отстаивать свою позицию до конца.

Министерство культуры дополнило, что при смене места проведения конкурса Израиль безоговорочно не примет «Евровидение» на своей территории. Чиновники утверждают, что это решение подчеркнёт престижность и государственность Израиля.

Напомним, на конкурсе в Лиссабоне победила исполнительница Netta, которая выборола право проведения "Евровидения" в Израиле.