«Сладкая парочка»: у помойки заметили Шепелева с новой возлюбленной

Слухи о том, что ведущий Дмитрий Шепелев «крутит» роман с Екатериной Тулуповой, появились еще год назад. Теперь же, журналистам удалось заснять «сладкую парочку» во время прогулки. В Сети появились снимки, на которых Шепелев и Тулупова идут рядом, а девушка держит телеведущего под руку.

Как пишут СМИ, снимки являются доказательствами романа «сладкой парочки». Многие пользователи отметили, что «парочку» засняли у помойки, этот факт им показался забавным.

Хейтеры негодуют и считают, что Шепелев не должен заводить отношений с женщинами, ведь он, якобы, обязан скорбеть по Фриске. Однако, поклонники телеведущего защищают своего кумира и пишут, что Шепелев свободный человек, который и так долго печалился о гибели Жанны Фриске.

Екатерина Тулупова является создательницей женского клуба «Креативные завтраки». До нее рядом с Шепелевым других женщин не замечали. Телеведущий утверждал, что не хочет искать себе возлюбленную и намерен оставаться без половинки. Смерть Жанны Фриске стала для Шепелева сильным потрясением, после которого он не сразу решился на новые отношения.