Беременную Леру Кудрявцеву на церемонии «Муз ТВ» заменит звезда «Орла и Решки» Настя Ивлеева

Лера Кудрявцева в течении 15 лет была неизменной ведущей премии «Муз ТВ», однако, в этом году ей нашли замену. По словам гендиректора премии Армана Давлетярова, беременная Кудрявцева решила «взять паузу».

8 июня в СК «Олимпийский» будет проходить премия «Муз ТВ 2018. Трансформация». За день до мероприятия была проведена пресс-конференция, на которой представили ведущих премии. Церемонию награждения, уже по традиции, будут проводить Ксения Собчак с Максимом Галкиным и Дмитрием Нагиевым. Однако, Леры Кудрявцевой в этом году не будет. 47-летняя телеведущая беременна, из-за чего решила отказаться от ряда мероприятий.

Гендиректор премии «Муз ТВ» Арман Давлетяров заявил, что вместо Кудрявцевой на сцене будет звезда шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева. По словам Давлетярова, Кудрявцева решила взять мини-отпуск, но в следующем году снова будет вести премию.

Так, Кудрявцеву на премии «Муз ТВ» заменит Настя Ивлеева, полюбившаяся многим по шуточным роликам в Instagram. Многие отметили, что будут рады увидеть девушку в новой роли. Однако некоторые возмутились решением и заявили, что премия без Кудрявцевой будет не такой интересной. На такие комментарии поклонники беременной телеведущей ответили негативно, опираясь на фразы о том, что ожидание ребенка важнее всего.