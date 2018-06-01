Актёр Шлыков поведал о былой тесной дружбе с Кирой Муратовой

По словам Юрия Шлыкова, с умершей режиссершей его связывали не только успех в карьере или общие интересы, но также общение и тесная дружба.

Советский и российский 65-летний актёр театра и кино, театральный режиссёр и профессор Юрий Шлыков поведал о былой тесной дружбе со скончавшейся накануне Кирой Муратовой. По его словам, он знал ее чуть ли не всю свою жизнь, а началось все в 1974 году (тогда ему был всего 21 год). Они начали дружить, будучи еще совсем молодыми. Шлыкова гложут воспоминания о совместных репетициях "княжны Мери", которую позже так и не удалось отснять.

Также актер в интервью прочитал отрывок письма от Муратовой, которая назвала его "драгоценным, прекрасным" и уникальным человеком. Шлыков рассказал, что помнит ее очень хорошо, и помнит все моменты, которые пережил вместе с ней. Также он поделился, что не жалеет ни об одном из них.