Пригожин обвенчался с Валерией в честь 14-й годовщины свадьбы

После многих лет совместной жизни продюсер вместе со своей звездной супругой решили "заключить брак на небесах". Так Иосиф Пригожин объявил на своей странице в Instagram.

Накануне звездная пара отмечала 14-ю годовщину со дня свадьбы. Иосиф Пригожин публично поздравил Валерию в социальной сети. Он рассказал, что после оформления отношений в Кутузовском ЗАГСе Москвы, никто из соотечественников никто не поверил в "искреннюю и чистую любовь" новоиспеченных супругов. Недоброжелатели называли церемонию махинацией шоу-бизнеса и прогнозировали паре скорое расставание.

Однако прошло почти полтора десятка лет, а семья сохраняет своё благополучие. Более того, Иосиф Пригожин обвенчался с Валерией в четь очередной годовщины. На опубликованной фотографии супруг ведет свою благоверную от выхода из церкви. Валерия облачена в белоснежное платье и прозрачный головной платок.

Стоит отметить, что вывод о венчании сделали подписчики продюсера в Instagram. Они поздравили супругов с торжественным событием и желают им семейного долголетия.