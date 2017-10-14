Собчак захотела отмыться после интервью с Невзоровым

Российская журналистка готовится к показу фильма о своем отце Анатолие Собчаке, который должен состояться 10 июня на фестивале Кинотавр. В четверг она поделилась самым сложным моментом проекта через свою страницу в Instagram.

Изначально Ксения собчак предполагала, что самым тяжелым для неё станет сохранять объективность журналиста на фоне переживаний, как дочери. Совместно с режиссером Верой Кричевской она попыталась отобразить в картине "Дело Собчака" всех "врагов" и "оппонентов" первого мэра Санкт-Петербурга, а также одного из авторов российской Конституции.

Ксения Собчак пишет, что для неё неожиданно сложным стал разговор с коллегой Александром Невзоровым. Журналист "красовался" перед камерой, называл себя "фашистом" и рассказывал о весьма нелестном отношении к покойному. Александр Невзоров заявил, что вместе с присутствующими в штабе кандидата Яковлева делали ставки относительно причины смерти Анатолия Собчака. Одни считали, дескать политик умрет из-за инсульта после проигрыша на выборах, а другие - что позже его настигнет губительный инфаркт.

Ксения Собчак поражена цинизмом собеседника. Она отметила, что сразу после интервью захотела отмыться в душе от гадкого ощущения. Её ощущения разделила и режиссер.