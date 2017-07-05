Ради карьеры Лобода оставила новорожденную дочь в США и уехала в Россию

С новорожденной дочерью Лободы остались мать и сестра певицы, свою старшую дочь звезда также остваила в Лос-Анджелесе. Оставить малышку артистка решила ради презентации песни и участии в премии.

Как сообщается, 8 июня состоится презентации новой песни Светланы Лободы. Промо-ролик к клипу Superstar уже собрал множество просмотров и вызвал бурную реакцию в Сети. Многие осудили Лободу за ее «беременный twerk», ведь в клипе певица активно танцует и двигается на 9-м месяце беременности. Тем не менее, многие уже пророчат песне небывалую популярность.

Именно ради этой песни Лобода отправилась в Россию. Презентация новой композиции состоится на одной из премий. СМИ сообщают, что ради карьеры Лобода решилась оставить свою новорожденную дочь в США, но уже через пару дней она поспешит к ней вернутся. Пока что с ребенком будут мать и сестра Лободы. Певица не раз говорила о том, что е мать сильно помогает ей с детьми и она ей за это благодарна.