Дублер Бузовой из клипа "Чемпион" взяла гонорар, а после назвала ролик "вопиющим дерьмищем"

В прошлом месяце состоялась премьера данного клипа, для которого Ольга Бузова нанимала себе дублера. Согласно сценарию, она предстала перед зрителями в образе некого супер-героя, которые преодолевает опасности на своем пути, выполняя акробатические трюки.

Дублер известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой из клипа "Чемпион" Галина Крылова взяла гонорар, а после назвала получившийся ролик "вопиющим дерьмищем". По всей видимости, девушка почувствовала себя на пике популярности после того, как ей выпала возможность сняться в клипе, так что после этого решила с критикой обрушиться на звезду. Крылова заявила, что во всем, по внешности, по физическим и даже по вокальным данным, намного превосходит Бузову, поэтому не понимает, как ей не стыдно выходить на сцену.

Тем не менее, дублер певицы отметила, что ей заплатили довольно крупную сумму за съемки. Также она похвалила режиссера, который весьма качественно смонтировал кадры. Крылова поделилась, что теперь мечтает сняться "в чем-нибудь достойном", так как то, в чем она дебютировала как каскадер, ей не понравилось.