Тимур Батрутдинов откровенно высказался на счет Бузовой и своей ориентации

По словам комика из шоу Comedy Club, с Бузовой они случайно встретились на отдыхе в Таиланде, но романтика их чувств была подавлена «бешеным ритмом» столичной жизни. Что касается ориентации Батрутдинова, то тут он предпочел отшутиться.

Тимуру Батрутдинову в течении нескольких месяцев приписывали роман с Ольгой Бузовой. Они сами активно подогревали слухи своими совместными фотографиями и шутками о «случайных встречах». По словам Батрутдинова, они и правда случайно встретились с Бузовой в Таиланде. Там они проводили вместе время, но спали и жили в отдельных номерах. Батрутдинов рассказывает, что они оба стали присматривались друг к другу, но возвращение в Москву охладило их чувства и те стали общаться гораздо реже.

Многих беспокоит вопрос о том, какой ориентации Батрутдинов. Шоумен предпочел отшутиться на данную тему, но и без ответа такой вопрос не оставил. По словам Батрутдинова, он любит только женский пол, а все слухи будут окружать его до тех пор, пока он не женится. Комик утверждает, что он не гей, но и не гомофоб – ему не важно, кто и с кем спит.

Батрутдинов обратился к девушкам и заявил, что любит только их. В его мечтах и мыслях только прекрасная половина. Комик шутит о том, что «мужики отвратительные» и он не может понять, как девушки с ними живут.