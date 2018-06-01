Пореченков с грустью рассказал о влиянии Муратовой на современных киноделов

Звезды российского искусства продолжают комментировать гибель известного режиссера Киры Муратовой. Свои мысли высказал также Михаил Пореченков.

6 июня стало известно о гибели "великого" деятеля российского кинематографа в Одессе. Михаил Пореченков утверждает, что работы Киры Муратовой возвели целую культурную эпоху, на которой выросли многие современные артисты. Актер также рассказал о влиянии покойной на мировоззрение и жизнь работников кино. Народный артист подчеркнул, что Кира Муратова очень много сделала для своей отрасли искусства, чем вдохновила киноделов России на качественный рост.

Михаил Пореченков с грустью выразил свои соболезнования родственникам и друзьям Киры Муратовой. Он назвал её "великим человеком".

Ранее "Версия" приводила слова других знаменитостей, которые высказались в связи со смертью Киры Муратовой. Так Максим Виторган вспомнил самые проникновенные фильмы режиссера и дал себе зарок вскоре их пересмотреть.