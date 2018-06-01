Попогребский: Муратова "не поддавалась моде, а сама... оказывала влияние"

Создатель многих отечественных кинокартин признался, что испытывал очень сильные и позитивные чувства по отношению к творчеству Киры Муратовой и считал ее особенным кинорежиссером.

Российский 45-летний кинорежиссёр и сценарист Алексей Попогребский прокомментировал новость о кончине известной коллеги Киры Муратовой, которой на момент смерти было 83 года. По его мнению, она "не поддавалась моде, а сама... оказывала влияние". Режиссер считал, что Муратова действительно была особым человеком и профессионалом. По его мнению, она никому не подражала и не боялась показывать нечто новое, другое.

Для Попогребского существовало две личности, которые, по его мнению, оказали огромное влияние на кинематограф. В интервью он признался, что считает такими людьми Киру Муратову, а также Алексея Германа, кинорежиссера и народного артиста РФ, который ушел из жизни в 2013 году.